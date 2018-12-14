THY, Chelsea ile anlaşacak

Türk Hava Yolları’nın (THY) Birleşik Krallık’ın dünyaca ünlü futbol kulübü olan Chelsea ile önemli bir işbirliğini imza ataması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre, THY ile mavi beyazlı ekip arasında yakın bir zamanda sponsorluk anlaşması yapılacak. İki tarafın da anlaştığı, yakın bir zamanda anlaşmanın kamuoyuna duyurulacağı öğrenildi. Anlaşma doğrultusunda THY, Chelsea’ye ulaşım sponsoru olacak. THY reklamları da Birleşik Krallık takımının stadı olan 42 bin kişilik Stamford Bridge’teki panolarda gösterilecek.

Hedef Uzak Doğu

THY, özellikle Uzak Doğu’dan önemli bir izleyici kitlesine sahip olan Chelsea’nin stadına vereceği reklam ile Uzakdoğu’dan daha çok yolcu çekmeyi hedefliyor.

Birleşik Krallık’ın en zengin isimlerinden biri olan Rus iş insanı Roman Abramoviç’in sahibi olduğu Chelsea ile THY’nin daha önce de sponsorluk için adları geçmişti. Mavi beyazlı ekip şu anda İngiltere liginde 4. sırada yer alıyor. THY daha önce de Barcelona, Manchester United, Borrusia Dortmund gibi dünyaca ünlü futbol takımları ile önemli sponsorluk anlaşmalarına imza atmıştı. (DHA)