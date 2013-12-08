THY Çarşı’nın yardım kolilerini taşımak istemedi

Türk Hava Yolları (THY), Çarşı'nın, köy okulları için Almanya'dan topladığı yardım kolilerini taşımak istemedi.

Cumhuriyet'ten Erk Acarer'in habeirne göre Çarşı Grubu’nun yaklaşık iki aydır sürdürdüğü “Köy okullarına destek kampanyası”nın sonuna gelindi. Organizasyon sadece Türkiye’de değil, yurtdışında da yoğun ilgi gördü. Ancak kampanyanın Almanya ayağını yürütenler bir sorunla karşılaştı.

Hannover’den toplanan yardım malzemelerinin konulduğu koliler ortada kaldı. Yardım projesini yürütenler, uzun bir süre bir muhatap bulamadılar. THY’nin ilgisizliği nedeniyle 20 koli bir türlü Türkiye’ye yollanamadı. Yetkililer, projeyi yürütenleri, önce “THY yardım için toplanan kolileri almıyor” diye geri çevirdi.

Yoğun uğraşlar sonunda muhatap bulunabildi. Ancak bu kez de “yardım için” taşınması istenen kolilerden yüksek bir bedel istendi. Oysa Çarşı, köy okullarına destek projesini başından beri Kızılay’la birlikte yürütüyordu. Kızılay’ın araya girmesi de sorunun çözülmesine yetmedi. Fakat kampanyayı yürütenler vazgeçmediler ve Hannover Başkonsolosu Mehmet Günay’ın kapısını çaldılar. Günay, THY ile yoğun telefon görüşmeleri ile sorunu kısmen çözdü. THY indirimli olarak kolileri taşımayı kabul etti.

'Çarşı alerjisi sürüyor'

Almanya’da yaşayan ve kampanyayı yürüten Çarşı sözcüleri ise, olaya büyük tepki göstererek gelişmeleri özetledi:

"Yardım paralarıyla aldığımız malzemeleri (66 mont, 67 çift bot çok sayıdan kışlık giysi ve kırtasiye malzemesi) yollama konusunda ciddi sıkıntılarla karşılaştık. THY’nin büyük ilgisizliğinden dolayı hazırlanan 20 koliyi bir türlü yollayamadık. Kızılay ile ortaklaşa düzenlenen bu kampanyada, Kızılay Beşiktaş Şube Müdürü’nün devreye girmesi bile sonuç getirmedi. THY Hannover sorumlusu bize, 'Bilet parası 220 Avro, bilet alın 30 kilo yük hakkınız var, 20 kiloyu da ben idare ederim, geri kalan yüke para ödersiniz' diyerek gülünç, amaca uygun olmayan ve kanunsuz bir teklifte bulundu. Bu noktada, Hannover Başkonsolosu Mehmet Günay’ı makamında ziyaret ettik. Yardımlarını bizden esirgemedi. Onun sayesinde, THY, 220 Avro olan bilet parasını almak kaydıyla kolileri ücretsiz taşımayı kabul etti. Fakat son anda THY bize bir çelme daha takarak bilet parasını 320 Avro’ya çıkardı.

THY, Genel Müdürü Temel Kotil, yeni hedefimiz 'Gezegenler arası yolculuk yapmak' diye açıklama yaptı. Ama daha bizim 20 koliyi ihtiyacı olanlara taşıyamadılar. Açıkçası, hem iktidarda, hem de onun arka bahçesine çevirdiği kurumlarda Çarşı alerjisi sürüyor. Sonuç olarak kolilerimizi gönderiyoruz. Ancak bize destek olmak yerine köstek olanları da kınıyoruz! Kolilerimizi gönderirken Hannover Langenhagen Havaalanı’nda Beşiktaş formalarımızla THY’yi protesto edeceğiz."