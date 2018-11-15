THY büyüyen filosu ve yeni uçakları için pilot arıyor

Gökhan Artan / İstanbul, 15 Kasım (DHA) - İstanbul Havalimanı ile daha da büyüyecek ve filosuna yeni uçaklar katılacak olan Türk Hava Yolları (THY) artan pilot ihtiyacını karşılamak üzere daha çok kendi pilotunu yetiştirmeyi planlıyor. THY, ikinci pilot aday adayı alımıyla ilgili verdiği ilan 28 Aralık tarihine kadar yayında kalacak. THY, filosuna gelecekte katılacak Airbus 350, Boeing 787 tipi uçaklar için de pilot arıyor.

THY 330 uçaklık (yolcu ve kargo) filosu ile 49 yurt içi ve 255 uluslararası olmak üzere dünyanın 122 ülkesindeki 304 noktaya uçuyor. Türk Hava Yolları\'nda 30 Eylül 2018 tarihi itibariyle 4 bin 650 pilot ve pilot adayı yer alırken filoya katılacak yeni uçaklarla beraber şirket daha çok kokpit ekibine ihtiyaç duyuyor. THY pilot ihtiyacını karşılamak üzere ikinci pilot aday adayı, tecrübeli,tecrübesiz pilot alımıyla ilgili yayınladığı ilanlara başvurular devam ediyor.

Filoya gelecekte katılacak uçaklar için de pilot aranıyor

THY filosuna gelecekte katılacak Airbus 350, Boeing 787 tipi uçaklar için de pilot arıyor. THY kendi pilotunu yetiştirmek için de aday adayı arıyor. THY\'nin yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayı ilanı 28 Aralık saat 15:00\'a kadar yayında kalacak.

Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adayı Süreçleri

Pilot adayları,THY kariyer sitesinde yayınlanan ilanlar üzerinden başvuru yaparak seçim sürecine dâhil oluyor. Yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayı programına katılacak olan adaylarda yabancı dil bilgisi, eğitim ve yaş gibi temel gereklilikler aranıyor. Ayrıca, uçuş yeteneğinin yanı sıra; disiplinli, sorumluluk sahibi, dikkatli ve karar verme gibi yetkinlikleri gelişmiş bireyler olması önemsieniyor. Aday adayları tüm şartlarının uygun olması halinde, Türk Hava Yolları bünyesinde yer alan veya Türk Hava Yollarının iş ortağı konumunda olan yurt içi ve yurt dışındaki uçuş eğitim akademilerinde 18-24 ay boyunca teorik ve uygulamalı derslerden oluşan bir programa dâhil oluyor.Yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayları, aldıkları eğitim süresince, aynı zamanda THY çalışanı oluyor ve diğer çalışanların yararlandığı tüm hakların yanı sıra eğitim aldıkları lokasyona göre konaklama imkânına da sahip oluyor. Eğitimini başarıyla tamamlayan pilot adayları, ikinci pilot olarak THY filosuna dâhil oluyor.

Seçme ve değerlendirme süreçlerine katılacaklar

Türk Hava Yolları İngilizce sınavı: Dil belgesi olmayan adayların sürece devam edebilmesi ve İngilizce yeterliliğini ölçmek adına yapılan bir sınav.

Boy-Kilo Ölçüm süreci: Adayların boy ve kilolarının ölçülerek daha önce katıldıkları süreçlerle ilgili bilgilerin öğrenildiği süreç.

DLR-1 Sınavı: 1 gün süren, 8 tane bilgi ve yetenek modülünden oluşan teknik bir sınavdır. DLR-1 için yeterli çalışma süresi 10 gün.

CRM Mülakatı: Psikolojik mülakat olarak da bilinen, adayların pilot yetkinliklerinin ölçüldüğü mülakat.

Kurul Mülakatı: İnsan kaynakları departmanından uzmanların ve kaptan pilotların katılımıyla mesleki yetkinlik ve yeterliliklerin değerlendirildiği mülakat.

İkinci pilot aday adayı için başvuru için aranan koşullar

-T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak

En az önlisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak

01.01.1983 tarihinden sonra doğmuş olmak

Boy uzunluğunun 157 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmaması ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak

Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek

Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak

Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak

Başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek,

TOEFL (IBT) : 60 (speaking : min.18)

IELTS (Akademik veya Genel) : 6 (speaking : 6)

THY\'nin başvuralara açık olan alım pozisyonları şöyle

Türk Hava Yolları kendi pilotunu yetiştirmek dışında Boeing 787 tipi uçaklar için kaptan pilot ve tecrübeli ikinci pilot, simülatör uçuş öğretmeni, farklı uçak tiplerinde tecrübesi olan geniş ve dar gövdeli uçaklar için kaptan pilot,geniş gövdeli Airbus 350 uçaklar için kaptan pilot ve tecrübeli ikinci pilot,Airbus 330,Boeing 777, Airbus 340 için kaptan pilot ve tecrübeli ikinci pilot, farklı uçak tiplerinde tecrübesi olan geniş gövdeli uçaklar için ikinci pilot, kaptan pilot ve tecrübeli ikinci pilot Airbus 320 ve Boeing 737 uçaklar için,tecrübesiz ikinci pilot(Boeing 737,Airbus 320 ve tip yetkisi olmayan)

Hangi uçaklar filoya katılacak

Türk Hava Yolları 9 Mart 2018 tarihinde geniş gövde uçak ihtiyacı temini kapsamında Airbus\'tan 25 adet kesin, 5 adet opsiyon olmak üzere toplam 30 adet A350-900 tipi uçağı;Boeing\'ten de 25 adet kesin 5 adet opsiyon olmak üzere toplam 30 Boeing 787-900 uçağı satın alınmasına karar vermişti.Uçakların 2019-2023 yılları arasında teslim alınması planlanıyor. 15 Mart 2013 ve 9 Nisan 2013 tarihinde ise tek koridorlu yolcu ihtiyacının temini kapsamında ise Airbus ve Boeing\'ten satın alınmasına karar verilen toplam 92 adet A321 Neo ve 75 adet Boeing 737 Max uçaklarından 1 adet A321 Neo ve 3 adet Boeing 737-8 Max uçağı üçüncü çeyrekte teslim alınırken,kalan siparişler ise 2023 yılı sonuna kadar teslim alınması planlanıyor.Ocak-Eylül 2018 döneminde THY filosuna katılan ve ayrılan uçaklarla birlikte Eylül 2018 sonunda 92 adet çift koridorlu, 218 adet tek koridorlu yolcu uçağı ve 20 adet kargo uçağı ile operasyonlar gerçekleştirildi.