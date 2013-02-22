THY, Buket Uzuner'in açtığı 'içki sansürü' davasını kaybetti

Türk Hava Yolları (THY), edebiyatçı Buket Uzuner’in açtığı “içki sansürü” davasını kaybetti. THY, Uzuner’e 2 Türk Lirası manevi tazminat davası ödeyecek.

Buket Uzuner, THY’ye açtığı tazminat davasını kazandı.

THY’nın dergisi SKYLIFE’ta 2009 yılının Haziran ayında yayımlanan Uzuner’in “Anadolu Yakasında Bir İstanbul Klasiği: Moda” başlıklı yazısı “alkol yasağı”na takılmıştı.

Hürriyet gazetesinde Ali Dağlar'ın haberine göre, Uzuner, avukatı Abdullah Egeli aracılığıyla açtığı davada yayının durdurulmasını, derginin toplatılarak imhasını, yazının tamamının yeni sayıda yayımlanmasını ve 2 lira manevi tazminat ödenmesini istedi.

THY avukatları, makalenin çıkartılan bölümünün ülke imajına zarar verebileceği iddiasıyla davanın reddini istedi. Eski Rum meyhanesi Koço restoranla ilgili bölümün de ‘reklam’ gerekçesiyle çıkartıldığı savunuldu.

Mahkeme Buket Uzuner’in meşhur bir yazar olduğunu vurgulayarak, sansürlenen makalesi için “FSEK uyarınca edebi eser mahiyetinde olduğu konusunda bir şüphe bulunmamaktadır” tespiti yaptı.

Eser üzerinde her türlü tasarrufun yazara ait olduğunu ve izin alınması gerektiğini vurgulayan mahkeme davayı kabul etti. Kararda, “Davalı tarafın, davacıya ait eserden doğan manevi hakkının ihlaline yönelik tecavüzünün menine” denildi.

Dergi toplatılacak, yazı tekrar yayımlanacak

Mahkeme sansürlü yazının bulunduğu Haziran 2009 sayısının toplatılarak imhasına, THY internet sitesinden çıkartılmasına, 2 lira manevi tazminat ile 3 bin lira avukatlık ücretinin tahsiline, yazının tamamının karar kesinleştikten sonraki 3 ay içinde SKYLIFE’ta yayımlanmasına karar verdi.

THY’nin temyiz istemi ve karar düzeltme başvurusu Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından reddedildi ve karar kesinleşti.

Yazının tamamı icra yoluyla dergide yayımlanacak.

İşte sansürlenen bölüm

Buket Uzuner'in ‘Anadolu Yakasında Bir İstanbul Klasiği: Moda’ başlıklı yazının sansürlenen bölümü şöyle:

“Bir Modalı olarak, İstanbul’un daima gurur duyduğum binlerce yıllık hoşgörü iklimine hiç ama hiç yakışmayacak biçimde, bu muhteşem iskeledeki kafede İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir yıldır alkollü içki yasağı uyguladığını üzülerek belirtmek isterim. Yemek içmekten söz edilince, Moda’yla adı özdeşleşen Koço Restoran’ı mutlaka anmak gerekir. Çünkü Koço’suz Moda eksik kalır...”