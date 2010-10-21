THY bir faciyayı daha ucuz atlattı!

T24 - Atatürk Havalimanı’na inmek için yaklaşan bir THY uçağının, pistten havalanan bir başka uçağın 100 metre üzerinden geçtiği ve olayın rapor edilmediği anlaşıldı.



Trafik yoğunluğunun her geçen gün biraz daha arttığı Atatürk Havalimanı’na inmek için yaklaşan Türk Hava Yolları’na (THY) ait yolcu uçağı, pisten havalanarak tırmanışa geçen bir uçağın üzerinden 300 feet (100 metre) mesafede geçti.



Uçağın pilotu ile Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’nde görevli Yaklaşma Kontrolörü arasında geçen konuşmalara ulaştı. Hava Trafik Kontrolörü hatasını kabul etti. Ancak, pilot ve kontrolörün konuşmalarında “olayın rapor edilmemesi” kararını almaları dikkat çekti.



Geçtiğimiz 13 Ekim’de, iki uçak az kalsın kafa kafaya havada çarpışıyordu. Atatürk Havalimanı’na inmek için yaklaşan THY’ye ait yolcu uçağı, yine pistten havalandıktan sonra tırmanışa geçen uçağın 100 metre üzerinden geçti. Konuşma sırasında pilot, büyük bir tehlike atlattıklarını söylerken, kontrolör ise olayın kendi dalgınlığından kaynaklandığını kabul ediyor.

Pilot ile kontrolör arasında şu konuşma geçti:

- T.K.: Kuleye sağlıksız resolution advisory rapor edeceğinizi söylemişsiniz mutabık mıyız?



- Pilot: Bildirmem gerek. Çok kritik durum yaşadık çok. 300 feeti gördüm ve beklemeden kaçış kumandası verdim.



- T.K.: Olayı fark ettiğimde bir an dalgınlığıma geldi.



- Pilot: Hayatım ben bilmiyorum 3 kaptan arkadaş, 6 göz 6300’ü gördük burada biz.



- T.K.: Anlaşıldı efendim ben şey için söylüyorum bu konuda ben son anda fark ettim elimden geleni yapmaya çalıştım. Durumun kritik olduğunun ben de farkındayım çok güvenli olmadığının farkındayım ama hani rapor etme konusunda kararlısınız onu öğrenmek istiyorum sadece.



- T.K.: Kontrolü kaybetmeyeyim. Hani rahatsız olmuş olabilirsiniz çok sakin hiçbir sey olmamış gibi davranıyor demiş olabilirsiniz ama yapabileceğim başka bir şey yok yani.



- Pilot: Tamam rapor etmeyelim ama hakikaten çok kritik durum yaşadık.



Havacılık uzmanları, kontrolörün hatalı olduğunu belirterek, durumun rapor edilmesi gerektiğini belirttiler.





