-THY bayramda ek sefer düzenleyecek İSTANBUL (A.A) - 23.08.2011 - Türk Hava Yolları (THY), Ramazan Bayramı nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak amacıyla 27-30 Ağustos 2011 tarihleri arasında toplam 30 ek sefer, 31 Ağustos-4 Eylül 2011 tarihleri arasında toplam 51 ek sefer düzenleyecek. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı'nda artan yolcu trafiği nedeniyle mevcut seferlere ilave ek seferler yapılacak. Buna göre, 27-30 Ağustos 2011 tarihleri arasında İstanbul çıkışlı Antalya'ya 6, Trabzon'a 2, Dalaman'a 5, Bodrum'a 15 ve Kuveyt'e 2 ek sefer düzenlenecek. 31 Ağustos-4 Eylül 2011 tarihleri arasında da İstanbul çıkışlı Kuveyt'e 2, Ankara'ya 1, Dalaman'a 12, Bodrum'a 15, Antalya'ya 10, Trabzon'a 5, Adana'ya 1, İzmir'e 1 ve Lefkoşa'ya (Ercan) 4 ek sefer gerçekleştirilecek. Ek seferler ile ilgili ayrıntılı bilgilere ''www.thy.com'' web sitesinden ulaşılabilecek.