THY bagajda yine liderler arasında

Türk Hava Yolları (THY), Avrupa Hava Yolları Birliğine (AEA) bağlı 29 ulusal hava yolu kuruluşu arasında, yolcuların valizlerini güven içinde ve zamanında teslim etmede 3'üncü oldu



Merkezi Brüksel'de bulunan AEA tarafından bugün açıklanan Nisan-Ekim 2008 dönemine ilişkin verilere göre, valizlerinin güven içinde ulaştırılmasında en iyi dereceyi Ukrayna Havayolları AeroSvit aldı. Bu kuruluşu Malta Havayolları Air Malta ve THY izledi.

THY'nin her bin yolcusundan sadece 4,4'ü valizini kaybetti ya da daha sonra alabildi.



AEA'nın verilerine göre, söz konusu hava yolları kuruluşlarının yolcuları arasında valiz kaybeden veya daha sonra alabilenlerin ortalaması bin kişide 14 oldu. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde her bin yolcu için ortalama 17 olarak belirlenmişti.



Avrupa'nın büyük hava yolu şirketleri, valizlerin güvenli ve zamanında ulaştırılmasında ortalamanın gerisinde kaldı. Hollanda Kraliyet Havayolları KLM, her bin yolcudan 20'sinin valizini kaybederek 28.sırayı aldı. Her bin yolcudan 25'inin valizini kaybeden İngiliz hava yolu kuruluşlarından BMI sonuncu sırayı aldı.



Valiz güvenliği sıralamasında 29 kuruluş arasında Almanya'nın Lufthansa Hava Yolları 21, Air France 24 ve İngiliz BA 25. sıralara yerleşti.