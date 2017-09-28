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THY Azerbaycan Havayolları'nın Galley tedarikcisi oldu

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)-BİR süre önce ilk Galley satışını yapan Türk Hava Yolları'nın ortak şirketi Turkish Cabin Interior'un (TCI), simdi de Azerbaycan Havayolları'nın 10 adet Boeing 737 Max uçaklarında Galley tedarikçisi seçildi

28 Eylül 2017 00:22


İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)-BİR süre önce ilk Galley satışını yapan Türk Hava Yolları\'nın ortak şirketi Turkish Cabin Interior\'un (TCI), simdi de Azerbaycan Havayolları\'nın 10 adet Boeing 737 Max uçaklarında Galley tedarikçisi seçildi.
Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, \"TCI şirketimiz,
Jetairways, SpiceJet\'ten sonra Azerbeycan Havayolları\'nın 10 adet Boeing 737 Max uçaklarında Galley tedarikçisi secildi.\" İfadesini kullandı.

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