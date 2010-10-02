-THY AVRUPA'NIN LİDER HAVAYOLU ANTALYA (A.A) - 02.10.2010 - Dünya seyahat endüstrisinin Oscarları olarak nitelendirilen Dünya Seyahat Ödülleri'nin (World Travel Awards'' bu yılki Avrupa gala töreni, Antalya Belek'te yapıldı. THY, ''Avrupa'nın Lider Havayolu Şirketi'' seçildi. Rixos Premium Belek'te 17'ncisi düzenlenen törende, Avrupa'dan aday gösterilen havayolları, gezi şirketleri, tatil köyleri ve otellerin içinden belirlenen ''En İyi''lere ödülleri verildi. Elektronik ortamda dört ay süren ve yalnız turizm profesyonellerinin katılabildiği oylama sonucunda, yüzlerce otelin arasından Rixos Hotels ''Avrupa'nın En İyi Otel Markası'' seçildi. Rixos Premium Belek ve Rixos Premium Bodrum ise ''Akdeniz'in En iyi Oteli'' ödülüne layık görüldü. Rixos Libertas Dubrovnik ''Avrupa'nın En İyi Casino Oteli'', Beldibi'ndeki Rixos Sungate ''Avrupa'nın En İyi Toplantı ve Konferans Resort Oteli'' ödülünü kazandı. Kayı Grup Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Talha Görgülü ise ''Ömür Boyu Başarı'' ödülüne layık görüldü. Kayı Grup şirketlerinden Sky Airlines ''Avrupa'nın En İyi Charter Şirketi'' seçildi. Yine Kayı Grup bünyesinde yer alan Adam&Eve Oteli ise ''Avrupa'nın En İyi Çift Oteli'', ''Avrupa'nın En İyi Dizayn Oteli'' ve ''Türkiye'nin En İyi Dizayn Oteli'' olmak üzere üç ödül birden kazandı. ''Avrupa'nın En İyi Şehir Oteli'' Movenpick Hotel Istanbul, Belek'teki Cornellia De Luxe Resort ise ''Avrupa'nın En İyi Golf Oteli'' seçildi. Mardan Palace ''Avrupa'nın En İyi Luxury Oteli'', Cornelia Diamond Golf Resort&SPA ise ''Avrupa'nın En İyi Golf ve SPA Oteli'' ödülüne layık görüldü. -EN İYİ HAVAYOLU ŞİRKETİ THY- Dünya Seyahat Ödüllerinin en prestijlilerinden birine ise Türk Hava Yolları (THY) değer görüldü. THY, ''Avrupa'nın Lider Havayolu Şirketi'' seçildi. Ödülü THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, World Travel Avards Başkanı Kevin Taylor'dan aldı. Topçu da Taklor'a THY'nin maket uçağını hediye etti. Ödüle layık görülenlere ödülleri, World Travel Avards Başkanı Kevin Taylor tarafından verildi. Gecede ödüle değer görülenler, dünyanın önemli turizm fuarlarından World Travel Market'te 7 Kasım 2010 Pazar günü Londra'da gerçekleşecek Dünya Seyahat Ödüllerinin finalinde yarışacaklar. -DÜNYA SEYAHAT ÖDÜLLERİ- Dünya Seyahat Ödülleri organizasyonu, dünya seyahat ve turizm sektörünü bilgilendirmek ve yön vermek amacıyla 1993 yılında kuruldu. Bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen Dünya Seyahat Ödülleri, turizm sektörünün en saygın ve önemli organizasyonu olma özelliğini taşıyor. Organizasyonda turizm ve seyahat sektörünün bin farklı kategorisi için oy kullanılıyor.