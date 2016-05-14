THY Avrupa Ligi'nde ilk finalist CSKA Moskova

Euroleague Final-Four'da CSKA Moskova finale yükselen ilk takım oldu.

CSKA Moskova, Lokomotiv Kuban'ı 88-81 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı. Turkish Airlines Euroleague'de finalin ilk ekibi belli oldu.

De Colo 30 sayıyla tarihe geçti

CSKA Moskova'nın Fransız yıldızı Nando De Colo, ürettiği 30 sayıyla Avrupa Ligi tarihine geçti.

Karşılaşmanın en skorer ismi olan De Colo, Dörtlü Final'de bir maçta en fazla sayı atan 9. oyuncu oldu. Sezonun En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilen De Colo, bu unvanını Lokomotiv Kuban karşısında gösterdiği performansla taçlandırdı.

Bu alanda en skorer oyuncu unvanı, 1990 yılında Aris formasıyla Limoges potasına 43 sayı bırakan Nikos Galis'te bulunuyor.

CSKA Moskova 13. kez finalde

CSKA Moskova, Avrupa Ligi tarihinde 13. kez finalde mücadele etme hakkı kazandı.

Üst üste 5. kez Dörtlü Final'de yer alan CSKA, daha önce bu kupayı 6 kez kazanırken 6 defa da finalde kaybetti. Rus ekip kupada en son 2012 yılında final oynamıştı.

CSKA Moskova 6 kupayı 1960, 1963, 1969, 1971, 2006 ve 2008 yıllarında müzesine götürmeyi başardı. CSKA Moskova Avrupa basketbolunun en önemli kupasını 1965, 1970, 1973, 2007, 2009 ve 2012'de olmak üzere 6 kez de finalde kaybetti.

Organizasyonda ilk kez yer alan ve final şansını kaybeden Lokomotiv Kuban, 15 Mayıs Pazar günü üçüncülük maçı oynayacak.





Eğer Fenerbahçe 22.00'da oynayacağı Laboral Kutxa maçından galibiyetle ayrılırsa, CSKA Moskova'nın rakibi olacak.