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Spor

Fenerbahçe tarih yazmak için parkeye iniyor

Basketbolda Avrupa'nın bir numaralı kupası bu hafta sonu Berlin'de belli olacak

13 Mayıs 2016 03:32

Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'deki ilk rakibi İspanyol Laboral Kutxa olacak. Sarı-lacivertliler karşılaşmayı kazandığı taktirde 15 Mayıs Pazar günü şampiyonluk maçına çıkacak.

Basketbolda kulüpler bazında Avrupa'nın bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final, Almanya'nın başkenti Berlin'de başlayacak.

Dörtlü Final'de Türkiye'yi temsil edecek Fenerbahçe'nin yanı sıra Rusya'dan CSKA Moskova ile Lokomotiv Kuban, İspanya'dan ise Laboral Kutxa takımları şampiyonluk mücadelesi verecek.

İlk gün maçlarını kazanan takımlar 15 Mayıs Pazar günü finalde karşılaşacak. Kaybedenler ise aynı gün finalden önce üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

 

Dörtlü Final programı

 

13 Mayıs Cuma

19.00 CSKA Moskova-Lokomotiv Kuban
22.00 Fenerbahçe-Laboral Kutxa

 

15 Mayıs Pazar

 

18.00 Üçüncülük maçı
21.00 Final

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