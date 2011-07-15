THY, Atatürk rozetini yasakladı mı?

T24 - Türk Hava Yolları "Kabin Ekibi Üniforma Kullanımı" yönetmeliğini revize etmesinin ardından, uçuşa Atatürk ve Türk bayrağı rozetiyle gelen kabin ekiplerinin rozetleri söküldü ve takmamaları konusunda uyarıldığı iddia edildi.



Airporthaber internet sitesinin haberine göre, Türk Hava Yolları, 12 Temmuz’da ‘Kabin Ekibi Üniforma Kullanımı’ yönetmeliğini revize etti. Son dönemlerde kabin ekiplerinin, kılık-kıyafet ve makyaj kriterlerinin dışına çıkması üzerine hazırlanan yeni yönetmelikte, frapan ve simli makyajlar yapılmaması, pastel renklerde makyaj malzemesi kullanılması, kızıl kırmızı ve platin sarısı renkli saçların kullanılmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.



Revize edilen yönetmelikte kabin ekiplerinin üniforma eteklerinde kısaltma ve daraltma yapmaları da yasaklanırken etek boyunun diz kapağının bitimine kadar olması gerektiği vurgulandı.



Kabin ekibi üniforma kullanımı yönetmeliğinde en çok tepki çeken bölüm ise rozet kullanımıydı. Ceket ve yelek yakasında Türk Hava Yolları tarafından verilen rozet, bröve ve isimlik haricinde rozet kullanılmaması konusunda kabin ekipleri uyarılırken yeni yönetmeliğe uyulup uyulmadığının kontrolü, Ekip Kontrol Amirliği’nde yapılmaya başlandı.



Uçuşa Atatürk ve Türk bayrağı rozeti ile gelen kabin ekiplerinin rozetleri söküldü ve bir daha takmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.



THK Kabin Hizmetleri Başkanı Emine Lim imzalı karara kabin ekiplerinin tepkisi gecikmedi. THY ortak mail havuzunda, Atatürk ve Türk bayrağı rozetlerinin yasaklanmasına tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte THY uçuş ekibinin yeni yönetmeliği ve değişikliğine tepki veren bazı kabin personelinin ortak mail havuzunda dile getirdikleri:





