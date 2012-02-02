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Yaşam

THY Atatürk Havalimanı'ndan 118 seferini iptal etti İSTANBUL (A.A)

02 Şubat 2012 12:18

-THY Atatürk Havalimanı'ndan 118 seferini iptal etti İSTANBUL (A.A) - 02.02.2012 - Türk Hava Yolları (THY), elverişsiz hava şartları nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan iniş ve kalkışlı 118 uçak seferini iptal etti.  THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan yapılması gereken TK 2642 sefer sayılı Elazığ, TK 2454 Adana, TK 2576 Denizli, TK 2010 Kayseri, TK 2704 Erzurum, TK 2200 Kahramanmaraş, TK 2662 Sivas, TK 2730 Ağrı, TK 2504 ve 2552 Muğla, TK 2414 ve TK 2426 sefer sayılı Antalya uçuşları iptal edilirken, İzmir ve Ankara'ya olan bazı seferlerde de iptaller gerçekleşti.   THY ayrıca, dış hatlarda da Brüksel, Hamburg, Hannover, Berlin, Venedik, Cenevre, Oslo, Lyon, Madrid, Lefkoşa, Milano, Tiran, Tiflis, Nürnberg, Saraybosna, Almati ve Odessa'nın da bulunduğu çok sayıdaki seferi iptal ederken, diğer seferler de gecikmeli olarak yapılıyor.  Bu arada, British Airways'in Londra-İstanbul seferi de karşılıklı olarak iptal edildi.

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