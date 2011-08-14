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THY, arazisine cami yapımına izin vermedi

Türk Hava Yolları, Florya’daki 63 bin metrekarelik arazisine ‘stratejik öneme’ sahip olduğu gerekçesiyle cami yapımına izin vermedi.

14 Ağustos 2011 03:00

T24 - Türk Hava Yolları, Florya’daki 63 bin metrekarelik arazisine ‘stratejik öneme’ sahip olduğu gerekçesiyle cami yapımına izin vermedi.



Türk Hava Yolları’nın, Florya’da, Atatürk Havalimanı’nın yanındaki 62 bin 505 bin metrekarelik arazisine, cami yaptırmak isteyen İstanbul Müftülüğü, buranın bir bölümünün “dini tesis ve yeşil alan” olarak ayrılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne plan değişikliği teklifinde bulundu. Florya Caddesi’ne cepheli arazide plan değişikliği yapılması için THY’den görüş isteyen Büyükşehir Belediyesi, aldığı olumsuz yanıt karşısında, değişikliği askıya aldı.



‘Stratejik’ önem


İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ağustos oturumunda gündeme getirilen plan değişikliğine ilişkin komisyon raporuna göre THY, arazi için “Ortaklığımız için büyük stratejik öneme sahip” dedi.


THY, Büyükşehir Belediye Meclis’in teklifine karşı, başka bir teklifle cevap verip, yapılacak plan değişikliğiyle, arazinin ticaret ve konut alanına alınmasını istedi.


Müftülük ve THY arasında paylaşılamayan söz konusu arazi, mevcut İstanbul Bakırköy Uluslararası Havacılık Merkezi İmar Planı’nda, Uluslararası Havacılık Merkezi lejantı altında “Konaklama Tesisi ve Ticaret Alanı”, “Sosyo-Kültürel Tesis Alanı, “Teknik ve Teknolojik Tesisler Alanı” ve “Yeşil Alan” olarak görülüyor.


İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi dosyayı, yeniden değerlendirilmek üzere Planlama Müdürlüğü’ne iade etti.


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