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Yaşam

THY alay konusu oldu

Türk Hava Yolları’nın (THY) Umman’daki bir alışveriş merkezinin yürüyen merdivenlerinde yer alan ‘uçak düşüyor’ hissi veren reklamı internet dünyasında al

11 Şubat 2010 02:00

 T24- Türk Hava Yolları’nın (THY) Umman’daki bir alışveriş merkezinin yürüyen merdivenlerinde yer alan ‘uçak düşüyor’ hissi veren reklamı internet dünyasında alay konusu oldu.





Alay konusu olan reklamda bir alışveriş merkezinin yürüyen merdivenlerinde, ‘düşüyormuş gibi’ aşağı doğru dikilmiş THY uçağı fotoğrafının internet ortamında yayılmasnın ardından harekete geçen THY, fotoğrafın Umman Muscat’taki bir alışveriş merkezinde çekildiğini tespit etti.
Reklamın tersten konularak hata yapıldığının araştırmalar sonucu ortaya çıkması üzerine ajans, THY’den hemen özür diledi ve yürüyen merdivenlerde ters konulan reklam düzeltildi.



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