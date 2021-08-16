THY, Afganistan uçuşlarını iptal etti

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="detail-description m-b" data-flex-order="1">Türk Hava Yolları, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'deki başkanlık sarayının kontrolünü eline almasının ardından Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti.</p>\n<p class="detail-description m-b" data-flex-order="1">Öte yandan, Afganistan'daki Türk vatandaşlarını tahliye etmek için uçak gönderildi.</p>\n<div class="detail-tools flex-start" data-flex-order="0"><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/taliban-savas-bitti-topraklarimizi-kimsenin-baskasini-hedef-almak-icin-kullanmasina-izin-vermeyecegiz,972261" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Taliban: Savaş</a> <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/taliban-savas-bitti-topraklarimizi-kimsenin-baskasini-hedef-almak-icin-kullanmasina-izin-vermeyecegiz,972261" target="_blank" rel="noopener noreferrer">bitti; kimsenin topraklarımızı başkasını hedef almak için kullanmasına izin vermeyeceğiz</a></strong></div>\n</body>\n</html>