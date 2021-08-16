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THY, Afganistan uçuşlarını iptal etti

Taliban'ın başkent Kabil'e girmesinin ardından Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etmişti

16 Ağustos 2021 09:44

Türk Hava Yolları, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'deki başkanlık sarayının kontrolünü eline almasının ardından Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti.

Öte yandan, Afganistan'daki Türk vatandaşlarını tahliye etmek için uçak gönderildi.

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