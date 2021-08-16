Taliban: Savaş bitti; kimsenin topraklarımızı başkasını hedef almak için kullanmasına izin vermeyeceğiz

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Pazar günü Afganistan'ın başkenti Kabil'deki başkanlık sarayının kontrolünü eline alan Taliban, "savaş bitti" açıklamasında bulundu.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, pazar akşam saatlerinde "kan dökülmesini istemediğini" belirterek ülkeyi terk etmişti. Pazar günü boyunca ülkeler vatandaşlarını tahliye etmeye çalışırken Taliban güçleri şehre neredeyse hiç dirençle karşılaşmadan girdi.

Al Jazeera'ya açıklamalarda bulunan Taliban'ın siyasi ofisinin sözcüsü Muhammed Naim, "Bugün Afgan halkı ve mücahitler için harika bir gün. 20 yıl boyunca sergiledikleri çaba ve yaptıkları fedakarlıkların meyvelerini aldı" dedi.

"Allaha şükür, ülkedeki savaş bitti" diyen Naim, "İstediğimiz ülkemizin özgür ve halkımızın bağımsız olmasıydı; bunu da başardık" ifadelerini kullandı.

Taliban sözcüsü, "Topraklarımızı kimsenin başkasını hedef almak için kullanmasına izin vermeyeceğiz. Kimsenin canını yakmak istemiyoruz" diye konuştu.

Naim, Taliban'ın izolasyonda yaşamak istemediğini ve barışçıl diplomatik ilişkiler kurmayı hedeflediğini belirtirken, yeni rejim yapısının kısa süre içinde açıklığa kavuşacağını bildirdi.

Reuters'a konuşan bir Taliban lideri, "militanların farklı vilayetlerde tekrar gruplandığını" ve "yeni devlet yapısını açıklamadan önce tüm yabancı güçlerin çıkmasını bekleyeceklerini" belirtti.

Taliban lideri, savaşçılarına "Taliban haklının günlük aktivitelerini yapmasına izin verin ve kimseyi korkutmayın" dediğini aktardı.