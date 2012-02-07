-THY 925 seferini iptal etti İSTANBUL (A.A) - 07.02.2012 - Türkiye'yi geçen hafta etkisi altına alan kar yağışı, hava ulaşımını büyük ölçüde etkiledi. THY, 27 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında İstanbul ve varış noktalarındaki olumsuz hava şartları nedeniyle 454'ü dış, 471'i de iç hatlarda olmak üzere toplam karşılıklı 925 seferini iptal etti. THY, meydana gelen iptaller nedeniyle uçuşlarını gerçekleştiremeyen 10 bin 500 yolcusuna çeşitli otellerde konaklama imkanı sağlarken, rötarlar ve sefer iptalleri nedeniyle bekleyen yolcularına da 16 bin civarında ikram hizmeti sundu. Yetkililer, kötü hava şartları nedeniyle yaşanan maddi kayıplara ilişik hesaplamaların ise devam ettiğini belirttiler.