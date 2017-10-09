THY, 9 ayda 51 milyon yolcu taşıdı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA) Türk Hava Yolları, (THY) Eylül ayında 6.7 milyon yolcu, 2017 yılının ilk 9 ayında ise toplam 51.6 milyon yolcu taşıdıklarını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müvaşirliği’nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “Bayrak taşıyıcı sonbaharda yaz havası yaşıyor. Bayrak taşıyıcı havayolu, 2017 yılının Eylül ayında 6.7 milyon yolcu taşıyarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13’lük bir artış yakaladı. Ocak- Eylül döneminde ise taşıdığı toplam 51.6 milyon yolcu ile en iyi ilk 9 ay performansını sergiledi. ”

Eylül ayı verilerinde yer aldığı açıklama şöyle devam etti:

“Toplam doluluk Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre 5.7 puan gibi önemli bir artışla yüzde 81.5, Dış Hat doluluk ise 6.1 puanlık artışla yüzde 81 olarak gerçekleşmiştir. (2015 Eylül Doluluk Oranı: yüzde 79.3). Temmuz ayında başlayan talepteki (ücretli yolcu kilometre) çift haneli hızlı büyüme yüzde 10’luk artış ile Eylül ayında da devam etti.Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artarak 16.1 milyar seviyesine ulaştı. Eylül 2016’ya göre, taşınan yolcu sayısı yüzde 13 artarak 6.7 milyon yolcuya ulaşmıştır. 2015 Eylül ayı ile karşılaştırıldığında da yolcu sayısı yüzde 17, talep ise yüzde 21 artmıştır. Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurtdışı yolcu sayısında yüzde 30’luk artış yaşanmıştır. Bu ayda taşınan Kargo ve Posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artmıştır. Kargodaki bu büyümeye en fazla katkı yapan bölgeler yüzde 44 artış ile Orta Doğu ve yüzde 31 artış ile Avrupa olmuştur. Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre tüm bölgelerde yolcu doluluk oranı artış göstermiştir. K.Amerika 10.3 puan, Uzak Doğu ise 6.3 puan artarak en fazla artış gösteren bölgeler olmuştur.”