THY 925 seferini durdurdu!

Türk Hava Yolları, darbe girişimi ve sonrasında yaşanan olaylar sebebiyle bugün yapılmasını planladığı iç ve dış hatlarda karşılıklı 800'ü aşkın seferini iptal ettiğini duyurdu.

THY internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

''Sayın Yolcularımız, 16 TEMMUZ 2016 tarihinde Ülkemizde yaşanan politik huzursuzluk nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir.

Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz.’'

CNN Türk’te konuşan Posta Gazetecesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik, uçuşların 14.30’dan itibaren başlayacağını, kademeli olarak normal uçuşlara geçileceni söyledi.

Türk Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, "Saat 14:00 itibarıyla uçuşlarımızı normale döndürmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Aycı, "Dünden itibaren uçuşlarını yapamayan, iptal erteleme için ulaşamayan tüm vatandaşlarımızın biletleri güvence altındadır. Kayıtsız şartsız değiştirilecektir" dedi.