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Yaşam

THY 78 YAŞINDA İSTANBUL (A.A)

20 Mayıs 2011 13:59

-THY 78 YAŞINDA İSTANBUL (A.A) - 20.05.2011 - Türk Hava Yollarının (THY) 78. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konuldu. THY Uçuş İşletmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Asaf Ahmed Bora ile THY çalışanları, anıt önünde toplandı. Bora'nın anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Bora, burada yaptığı konuşmada, THY'nin 78. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna geldiklerini belirterek, THY'nin, kurulduğundan bu yana birçok aşama kaydettiğini ve son birkaç yıldaki gelişmelerle dünya şirketi olma yolunda çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. THY'nin uluslararası kalitede bir şirket olduğunu ifade eden Bora, insanlara hizmet etmenin ve ulaşacakları yere sağlık, emniyet içinde götürmenin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.  Konuşmanın ardından Bora ve beraberindekiler, anıtın önünde toplu fotoğraf çektirdi.

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