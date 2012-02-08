-THY 70 seferini iptal etti İSTANBUL (A.A) - 08.02.2012 - Türk Hava Yolları (THY), varış noktalarındaki elverişsiz hava şartları nedeniyle iç ve dış hatlarda yapılması gereken 70 seferini iptal etti. Alınan bilgiye göre, THY, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yurt dışına yapması gereken Tel Aviv, Paris, Venedik, Cenevre, Madrid, Basel, Kiev, Tiran, Malaga, Zagrep, Helsinki, Nice, Kahire, Napoli, Hamburg, Tiflis, Amsterdam ve Aşkabat seferlerinden bazılarını karşılıklı olarak iptal etti. Ayrıca, THY'nin Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Kayseri ve Gaziantep seferlerinin de bazıları karşılıklı olarak iptal oldu. Bunun yanı sıra, THY'nin Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Trabzon-İstanbul seferi ile Diyarbakır-Ankara ve Malatya-Ankara seferleri de karışıklı olarak yapılamayacak.