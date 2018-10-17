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Ekonomi

THY 60 yıl sonra Ankara-Roma seferlerine yeniden başlıyor

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)  TÜRK Hava Yolları (THY), 60 yıl önce başlattığı Ankara-Roma direkt seferlerine yeniden başlıyor  İtalya’da ilk seferini 1959 yılında Ankara-Roma hattı ile gerçekleştiren THY yeniden düzenlenme kararı aldı

17 Ekim 2018 13:47

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)  TÜRK Hava Yolları (THY), 60 yıl önce başlattığı Ankara-Roma direkt seferlerine yeniden başlıyor 

İtalya’da ilk seferini 1959 yılında Ankara-Roma hattı ile gerçekleştiren THY yeniden düzenlenme kararı aldı. 7 Ocak 2019 itibarıyla başlayacak Ankara-Roma seferlerinin haftada 2 frekans (Pazartesi–Perşembe) karşılıklı olarak planlanmış olduğu ve biletlerin satışa sunulduğu açıklandı.  THY, İstanbul Atatürk Havalimanı (IST) çıkışlı Roma, Milano, Venedik, Pisa, Bolonya, Napoli, Katanya ve Bari, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan (SAW) ise Roma, Milano noktaları olmak üzere İtalya’da toplam 8 noktaya yaz tarifesi boyunca haftada 131 uçuş gerçekleştiriyor. 

 

 

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