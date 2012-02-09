-THY 57 seferini iptal etti İSTANBUL (A.A) - 09.02.2012 - Türk Hava Yolları (THY), varış noktalarındaki elverişsiz hava şartları nedeniyle iç ve dış hatlarda yapılması gereken 57 seferini iptal etti. THY, Atatürk Havalimanı'ndan yurt dışına yapması gereken Viyana, Tel Aviv, Zürih, Cenevre, Amsterdam, Venedik, Düsseldorf, Atina, Roma, Bükreş, Oslo, Nürnberg, Barcelona, Lyon ve Beyrut'un da bulunduğu dış hat seferlerinden bazılarını karşılıklı olarak iptal etti. Ayrıca, THY'nin Samsun, İzmir, Kayseri, Antalya, Gaziantep, Adana ve Ankara seferlerinin de bazıları karşılıklı olarak iptal oldu. THY yetkilileri, yolcuları mağdur olmamaları için havalimanına gelmeden önce ''444 0 849'' numaralı çağrı merkezinden bilgi almaları konusunda uyardı.