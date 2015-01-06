THY 41 iç hat ve 10 dış hat seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, iç hatta Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları ile Ankara, Konya, Kayseri, Gaziantep, Adana, Denizli, Elazığ, Antalya, İzmir ile Adana çıkışlı 41 seferin iptal edildiği kaydedildi.

Açıklamada, dış hatlarda Atatürk Havalimanı'ndan Tiflis, Budapeşte, Kişinev, Cenevre ile Tel Aviv'e yapılacak karşılıklı seferlerin iptal olduğu belirtildi.

Beklenen olumsuz hava durumunun THY uçuşlarını aksatma olasılığına karşın gerekli tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, yolculardan uçuşların son durumuna ilişkin bilgileri, THY resmi internet sitesi ile "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.