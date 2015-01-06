İstanbul'da okullar yarın da tatil

Ülkenin büyük bir kısmını etkisi altına alan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

İstanbul

Kar yağışı ve olumsul hava koşullarına karşı önem olarak 6 Ocak günü okulları tatil eden İstanbul Valiliği, kar tatilini 1 gün daha uzattı. 7 Ocak Perşembe günü kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklar.

Kocaeli'nde okullara 1 günlük tatil

DHA'nın haberine göre, Kocaeli Valiliği, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü de tüm kampüslerde Salı günü 1 gün süreyle kar tatili yapılacağını ve sınavların iptal edildiğini duyurdu.

Konya merkez ve 27 ilçede tatil

Konya'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 27 ilçede okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Engelli ve hamile kadınlarında 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Konya Valiliği, merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçeleriyle Ahırlı, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Güneysınır, Hadim, Taşkent Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Akören, Çeltik, Hüyük, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Yunak, Kulu, Akşehir, Cihanbeyli ilçelerinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okulların tatil edildiğini, Ereğli, Karapınar, Halkapınar ve Emirgazi ilçelerinde ise eğitim-öğretime devam edileceğini açıkladı. Ayrıca engelli ve hamile kadınlarında 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi. Kötü hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan Konya-İstanbul uçak seferlerinin de iptal edildi.

Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle Selçuk, Necmettin Erbakan ile KTO Karatay Üniversitesi'nde eğikile bugün ara verildi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar il merkezinde ise etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Valilik kararıyla il merkezi ve merkeze bağlı belde ve köylerde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.

Uşak

Uşak'ta, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Uşak ve ilçelerinde tüm okullar kar ve soğuk hava nedeniyle Valilik kararı ile bir günlüğüne tatil edildi.

Denizli'de 2 gün tatil

Denizli Valiliği, kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda bugün için verilen tatil kararının, yarın için de uzatıldığını duyurdu. Bugün yapılması planlanan THY'nin İstanbul-Denizli ve Denizli-İstanbul seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Tunceli'de bazı ilçelerde 2 gün tatil

Tunceli merkez ve ilçelerin dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Kar yağışı nedeniyle, Nazimiye, Pülümür ve Hozat İlçeleri'nde okullar yarından itibaren 2 gün, Ovacık ve Mazgirt'te 1 gün, il merkezi ve Çemişgezek İlçesi'nde de taşımalı eğitim yapılan okullar1 gün valilik kararı ile tatil edildi.

Bingöl ve Bitlis

Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Bitlis'te 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Bitlis Valiliği yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez, merkeze bağlı köylerde ve Tatvan ilçesinde eğitime 2 gün (Salı-Çarşamba) ara verdiklerini açıkladı.

Bu arada Sakarya' da taşımalı eğitim veren okullar da da eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Balıkesir

Balıkesir Valiliği, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okulların bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca kamudaki görev yapan hamile ve engellilere de izin verildiği açıklandı.

Kentteki okulların yoğun kar yağışı ve olumsuz hava nedeniyle bugün tatil edildiğini duyuran Balıkesir Valiliği ayrıca, kar birikintileri ve buzlanmanın özellikle cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya ulaşımında meydana getirebileceği olumsuza dikkati çekti.

Kastamonu'da iki gün tatil

Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ve yarın ara verildi.

Ankara'da iki gün uzatıldı

Ankara Valiliği, hava sıcaklığında aşırı düşüş olacağı, buna bağlı olarak kuvvetli buzlanma ve don olayının artacağı beklendiğinden Çarşamba ve Perşembe günü Milli Eğitime bağlı temel eğitim ve ortaöğretim okulları ile kurumlarında eğitim ve öğretime iki gün süre ile ara verildiğini açıkladı.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama şöyle; "İlimizde hafta sonuna kadar yapılan meteorolojik tahminler ve alınan veriler çerçevesinde; Hava sıcaklığında aşırı düşüş olacağı, buna bağlı olarak kuvvetli buzlanma ve don olayının artacağı beklendiğinden; 07-08 Ocak 2015 tarihlerinde (Çarşamba ve Perşembe) Milli Eğitime bağlı temel eğitim ve ortaöğretim okulları ile kurumlarında eğitim ve öğretime iki gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de aynı tarihlerde idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür. Vatandaşlarımızın, oluşacak aşırı buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda bulunmaktadır."

Yalova'da okullar yarın da tatil

Yalova Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün olumsuz hava şartları uyarıları nedeniyle tüm il genelinde okullarda eğitime yarın için bir gün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlerdir yaptığı olumsuz hava şartları uyarıları nedeniyle Yalova’da ilk, orta ve lise eğitimi veren okullarda, yarın eğitim yapılmayacak. Milli Eğitim Müdürlüğü, bu okullardaki eğitimin perşembe günü başlayacağını duyurdu.

Kocaeli

Kocaeli Valiliği ile genelinde devam eden yoğun kar yağışı deneniyle yarın da okulların tatil edildiği duyuruldu.

Düzce

Yoğun kar yağışı nedeniyle 7 Ocak 2015 Günü Yığılca İlçesi’nde ilçe genelinde okullar tatil edildi. Düzce’nin Cumayeri İlçesi’nde ise taşımalı sistemle eğitim gören ilk, orta ve lise öğrencilerine okullar tatil edildi.

Tokat

Tokat merkeze bağlı köy ve beldeler ile Niksar ve Erbaa ilçelerinde eğitime kar yağışı nedeniyle bir gün ara verildi.

Balıkesir

Balıkesir'de akşam saatlerinde başlayan kar sebebiyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Sivas

Sivas merkez ve 16 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Sivas’ta yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bir gün tatil edildi.

Bursa

Bursa Valiliği yarın il genelinde tüm okulları tatil etti. Engelli ve hamileler ise bir gün izinli sayılacak.

Isparta

Isparta'da sıcaklık düşüşü aşırı buzlanmaya neden olacağından Isparta Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, bakanlığa bağlı bütün resmi ve özel okullarda yarın için eğitim öğretime ara verildi.

Sakarya

Sakarya'da kar yağışı nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime iki gün ara verildi.

Denizli

Denizli'de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, dondurucu soğukların etkili olduğu Karacadağ bölgesinde okullar 1 gün tatil edildi.

Kayseri'nin Sarız ve Bünyan ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı okullar tatil edildi.

Samsun

Samsun’da devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okulların 07 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği açıklandı.

Kayseri'nin Sarız ve Bünyan ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı okullar tatil edildi.