THY 4 uçak başka havalimanlarına yönlendirildi; iniş ve kalkışlar gecikmeli yapılıyor

İstanbul'daki lodos ile Almanya'nın Stutgart kentinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY) 4 uçağı başka havalimanlarına yönlendirildi. THY'nin Atatürk Havalimanı'na inmesi gereken 3 uçağı, İzmir ile Tekirdağ Çorlu'ya yönlendirilirken İstanbul'dan kalkıp Stutgart inmesi gereken uçağı ise, kar yağışı nedeniyle Münih Havalimanı'na indi. Atatürk Havalimanı'nda uçakların kalkış ve inişlerinde gecikmelerin yaşandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, THY'nin İstanbul Atatürk Havalimanı'na inmesi gereken Bükreş'ten kalkan TK-1044 seferi ile Podgarica'dan kalkan TK-1086 seferi İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na yönlendirildi. THY'nin TK-567 sefer sayılı Klimanjero-İstanbul uçağı ise İstanbul hava sahası üzerinde iken havada kısa bir süre tur attıktan sonra Tekirdağ Çorlu Havalimanı'na yönlendirildi. Bu arada THY'nin TK-1743 Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan Stutgart-İstanbul uçağı ise Stuttgart'taki yoğun kar yağışı ve pistteki kar temizliği nedeniyle Münih Havalimanı'na yönlendirildi.



THY'nin İzmir ve Çorlu Havalimanı'na inen uçakları havanın düzelmesinin ardından yaklaşık 4 saat gecikmeli olarak İstanbul Atatürk Havalimanı'na geri döndü.



Bu arada İstanbul Atatürk Havalimanı'na kalkması ve inmesi gereken uçakların, 20 ile 45 dakika arası gecikmeli olarak iniş ve kalkış yaptığı öğrenildi. (DHA)