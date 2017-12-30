THY 3 kargo uçağı siparişi verdi

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)-TÜRK Hava Yolları (THY), Hava kargo taşımacılığında hedef büyüterek ABD\'li uçak üreticisi Boeing\'den 3 adet B777-200LRF kargo uçağı satın alınmasına karar verdi.

THY\'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)\'ta yer alan açıklamasında; Ortaklık Yönetim Kurulu\'nca, 2018\'in Eylül, Ekim ve Aralık aylarında teslim alınmak üzere 3 adet B777-200LRF kargo uçağının Boeing firmasından satın alınmasına karar verildiği bildirildi.

2018 BİTMEDEN KARGO UÇAKLARI TESLİM ALINACAK

Aralık ayında filosuna 2 adet Boeing 777F tipi 102 ton taşıma kapasiteli kargo uçağı katan THY\'nin alt markası Turkish Cargo, hava kargo kapasitesinin arttırılmasına yönelik yeni bir adım daha atmış oldu.

Bu kapsamda ABD\'li uçak üreticisi Boeing\'e, 2018 yılının son çeyreğinde teslim almak üzere yüksek taşıma kapasitesine sahip 3 adet B777-200LRF tipi kargo uçağı daha sipariş verdi.

Bu arada Turkish Cargo\'nun hali hazırda toplam değişik tiplerde 16 uçağı bulunuyor.