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Yaşam

THY 23 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları sebebiyle 23 seferini iptal etti.

17 Mayıs 2012 01:51

Atatürk Havalimanı'nda lodos yine uçuş trafiğinin alt üst olmasına yol açtı. THY'nin 16-17 Mayıs'ta gerçekleştirmeyi planladığı 23 seferi iptal oldu.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki güney rüzgarları nedeniyle hava ulaşımında iptaller ve uzun süreli gecikmeler yaşanmıştı. Lodos bugün de İstanbul Atatürk Havalimanı uçuş trafiğini etkiledi.
 
THY, bugün iç hatlarda gerçekleştirmeyi planladığı bazı Antalya, Samsun, İzmir, Kayseri, Elazığ, Sinop, Diyarbakır, dış hatlarda Roma, Lefkoşa, Bakü, Kuveyt ve Beyrut seferlerini iptal edildi. Yarın için ise Antalya, Kuveyt, Bakü seferleri iptal 

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