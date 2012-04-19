THY 21-22-23 Nisan'daki bazı seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul’da uçuş operasyonunu etkileyen hava şartları nedeniyle Türk Hava Yolları 21-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleştireceği uçuşlar için bazı tedbirler aldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle havayolu ulaşımında yaşanabilecek olası aksaklıkları minimum düzeye indirmek için, 21-22-23 Nisan tarihlerinde bazı uçuşlar iptal edilirken bazı uçuşlar da Sabiha Gökçen Havalimanı’na kaydırıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’na kaydırılan uçuşlar şöyledir;

Denizli* 06:15 07:25 Denizli* 08:10 09:15

Adıyaman 10:00 11:45 Adıyaman 12:30 14:25

Erzincan 15:10 17:05 Erzincan 17:50 19:40

Malatya** 20:25 22:05 Malatya** 22:55 00:45

Merzifon*** 01:30 02:59 Merzifon 03:45 05:15

Yurtiçi seyahat edecek olan yolcular, uçuşlarını Sabiha Gökçen meydanından planlanan bu seferler ile gerçekleştirebilecek. Dış hatlara devam edecek bağlantılı yolcuların rezervasyonları, dış hat uçuşlarına bağlantı verecek şekilde en yakın çevre illerdeki meydanlara alındı. Bu bağlamda dış hat bağlantılı yolcuların rezervasyonları, Denizli için İzmir’e, Adıyaman için Gaziantep’e, Erzincan için Trabzon ve Erzurum’a, Malatya için Elazığ’a, Merzifon için ise Samsun’a aktarıldı.

21-22-23-24 Nisan tarihlerinde uygulanacak olan aşağıda belirtilen seferler ise iptal edildi:

21 İSAN İPTALLERİ :

TK2170/2171 Ankara

TK2334/2335 İzmir

TK2344 İzmir

TK2746/2744 Van

TK332/333 Bakü

TK417/418 Moskova

TK2162/2163 Ankara

TK2328/2329 İzmir

TK2330/2331 İzmir

TK2422/2423 Antalya

TK2606/2607 Diyarbakır

TK2836/2837 Trabzon

22 NİSAN İPTALLERİ:

TK2312/2313 İzmir

TK2602/2603 Diyarbakır

TK2836/2837 Trabzon

TK2116/2177 Ankara

TK2134/2135 Ankara

IST2146/2147 Ankara

TK2246/2247 Şanlıurfa

TK2307 İzmir

TK2326/2327 İzmir

TK2334/2335 İzmir

TK2810/2811 Samsun

TK800/801 Musul

23 NİSAN İPTALLERİ :

TK2116/2117 Ankara

TK2142/2143 Ankara

TK2454/2455 Adana

TK2746/2747 Van

TK2170/2171 Ankara

TK2334/2335 İzmir

TK2426 Antalya

TK2606/2607 Diyarbakır

TK2810/2811 Samsun

TK336/339 Bakü

TK1637 Münih

TK1845/1846 Atina

24 NİSAN İPTALLERİ :

TK2822/2839 Trabzon

TK1638 Münih

TK2405 Antalya