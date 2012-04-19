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Yaşam

THY 21-22-23 Nisan'daki bazı seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları olumsuz hava koşulları için ek tedbirler aldığını açıkladı

19 Nisan 2012 20:51

Türk Hava Yolları tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul’da uçuş operasyonunu etkileyen hava şartları nedeniyle Türk Hava Yolları 21-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleştireceği uçuşlar için bazı tedbirler aldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle havayolu ulaşımında yaşanabilecek olası aksaklıkları minimum düzeye indirmek için, 21-22-23 Nisan tarihlerinde bazı uçuşlar iptal edilirken bazı uçuşlar da Sabiha Gökçen Havalimanı’na kaydırıldı.

 
Sabiha Gökçen Havalimanı’na kaydırılan uçuşlar şöyledir;
 
 
Denizli* 06:15 07:25 Denizli* 08:10 09:15
 
Adıyaman 10:00 11:45 Adıyaman 12:30 14:25
 
Erzincan 15:10 17:05 Erzincan 17:50 19:40
 
Malatya** 20:25 22:05 Malatya** 22:55 00:45
 
Merzifon*** 01:30 02:59 Merzifon 03:45 05:15
 
Yurtiçi seyahat edecek olan yolcular, uçuşlarını Sabiha Gökçen meydanından planlanan bu seferler ile gerçekleştirebilecek. Dış hatlara devam edecek bağlantılı yolcuların rezervasyonları, dış hat uçuşlarına bağlantı verecek şekilde en yakın çevre illerdeki meydanlara alındı. Bu bağlamda dış hat bağlantılı yolcuların rezervasyonları, Denizli için İzmir’e, Adıyaman için Gaziantep’e, Erzincan için Trabzon ve Erzurum’a, Malatya için Elazığ’a, Merzifon için ise Samsun’a aktarıldı.
 
21-22-23-24 Nisan tarihlerinde uygulanacak olan aşağıda belirtilen seferler ise iptal edildi:
 
21 İSAN İPTALLERİ :
 
TK2170/2171 Ankara
 
TK2334/2335 İzmir
 
TK2344 İzmir
 
TK2746/2744 Van
 
TK332/333 Bakü
 
TK417/418 Moskova
 
TK2162/2163 Ankara
 
TK2328/2329 İzmir
 
TK2330/2331 İzmir
 
TK2422/2423 Antalya
 
TK2606/2607 Diyarbakır
 
TK2836/2837 Trabzon
 
22 NİSAN İPTALLERİ:
 
TK2312/2313 İzmir
 
TK2602/2603 Diyarbakır
 
TK2836/2837 Trabzon
 
TK2116/2177 Ankara
 
TK2134/2135 Ankara
 
IST2146/2147 Ankara
 
TK2246/2247 Şanlıurfa
 
TK2307 İzmir
 
TK2326/2327 İzmir
 
TK2334/2335 İzmir
 
TK2810/2811 Samsun
 
TK800/801 Musul
 
23 NİSAN İPTALLERİ :
 
TK2116/2117 Ankara
 
TK2142/2143 Ankara
 
TK2454/2455 Adana
 
TK2746/2747 Van
 
TK2170/2171 Ankara
 
TK2334/2335 İzmir
 
TK2426 Antalya
 
TK2606/2607 Diyarbakır
 
TK2810/2811 Samsun
 
TK336/339 Bakü
 
TK1637 Münih
 
TK1845/1846 Atina
 
24 NİSAN İPTALLERİ :
 
TK2822/2839 Trabzon
 
TK1638 Münih
 
TK2405 Antalya

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