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THY, 18 yaş altı için veliyle uçuş zorunluluğunu kaldırdı

10 Temmuz 2020 11:54

Türk Hava Yolları 18 yaş altı gençler için veli ya da vasi ile seyahat etme zorunluluğunu kaldırdı.

Konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "18 yaş altı gençler! Bugün güzel haber sizler için. Artık uçakla seyahatlerinizde veli/vasiniz ile beraber seyahat etme zorunluluğu ortadan kalktı. Ver elini memleket! Ver elini tatil!. Ama lütfen maskeniz ile beraber seyahat ediniz" dedi.

Şehirlerarası seyahat yasağının 1 Haziran tarihi itibariyle kaldırılmasının ardından yeni normalleşme adımları kapsamında 0-18 yaş aralığındakiler aileleriyle beraber yolculuk yapabiliyorlardı.

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