THY, 179 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), yurt içi ve dışı olmak üzere 179 seferini iptal etti.

Darbe girişimi nedeniyle hava trafiğinde yaşanan aksamalar devam ediyor. Bu nedenle Atatürk Havalimanında oluşan yoğunluk sürerken, Sabiha Gökçen Havalimanında öğle saatlerine doğru yoğunluk azaldı.

Bu arada, THY yolcularının seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu "www.thy.com" adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmeleri istendi.

THY internet sitesinde açıklanan listeye göre, toplam 179 sefer iptal edildi.