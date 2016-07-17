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15 Temmuz Darbe Girişimi

THY, 179 seferini iptal etti

Darbe girişimi nedeniyle hava trafiğinde yaşanan aksamalar devam ediyor

17 Temmuz 2016 16:23

Türk Hava Yolları (THY), yurt içi ve dışı olmak üzere 179 seferini iptal etti.

Darbe girişimi nedeniyle hava trafiğinde yaşanan aksamalar devam ediyor. Bu nedenle Atatürk Havalimanında oluşan yoğunluk sürerken, Sabiha Gökçen Havalimanında öğle saatlerine doğru yoğunluk azaldı.

Bu arada, THY yolcularının seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu "www.thy.com" adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmeleri istendi.

THY internet sitesinde açıklanan listeye göre, toplam 179 sefer iptal edildi.

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