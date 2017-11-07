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THY, 100 Faslı kabin memuru alıyor

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) YABANCI  uyruklu kabin memuru sayısını arttırmaya devam eden Türk Hava Yolları'nda (THY)  Faslı 100 kabin memuru önümüzdeki günlerde eğitime başlayacak

07 Kasım 2017 15:51

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) YABANCI  uyruklu kabin memuru sayısını arttırmaya devam eden Türk Hava Yolları\'nda (THY)  Faslı 100 kabin memuru önümüzdeki günlerde eğitime başlayacak.

Türk Hava Yolları, expat olarak adlandırılan kendi ülkeleri dışında çalışan kabin memurları sayısını arttırmak için mülakatlarını sürdürüyor. THY şirket bünyesinde görev yapacak Faslı kabin memuru alımı için 2-11 Ekim tarihleri arasında Fas’ın Kazablanka şehrinde bir değerlendirme gerçekleştirdi. Mülakatlara 250’ye yakın Faslı katılırken, aralarından seçilen 100 kabin memuru adayı önümüzdeki günlerde eğitimlere başlayacak. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından halen 24 olan Faslı kabin memuru sayısı 124’e çıkmış olacak.

 

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