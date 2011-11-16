-THY 10 ayda 27,3 milyon yolcu taşıdı İSTANBUL (A.A) - 16.11.2011 - Türk Hava Yolları A.O. (THY) yılın 10 aylık döneminde 27,3 milyon yolcu taşıdı. THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan ekim ayına ait ticari verilerine göre şirket, ocak-ekim 2010 döneminde 24,6 milyon olan yolcu sayısını bu yılın aynı döneminde yüzde 11,3 artırarak 27,3 milyona çıkardı. Dış hatlarda business/comfort class ve dıştan dışa transfer yolcu sayılarında da geçen yılın aynı dönemine kıyasla sırasıyla yüzde 27,7 ve yüzde 19,7 artış sağlandı. Yolcu doluluk oranı 1,6 puan azalışla yüzde 72,9 olarak gerçekleşirken, konma sayısı ise yüzde 10 artışla 221 bin 981'e yükseldi.