Thurman 3. kez evleniyor

Amerikalı oyuncu Uma Thurman, 2 yıldır nişanlı olduğu Arpad Busson ile nikah masasına oturuyor.

Ucuz Roman ve Kill Bill isimli filmlerde aldığı rollerle beyaz perdenin unutulmazları arasında yer alan ABD'li oyuncu Uma Thurmen 3'üncü evliliğine hazırlanıyor. 2007'den bu yana birlikte olduğu milyoner nişanlısı Arpad Busson ile önümüzdeki yıl Haziran'da dünya evine girmeye hazırlanan 39 yaşındaki Thurman evlilik için Prenses Diana'nın yaşadığı, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Kensington Sarayı'nda yer ayırttı. Sarayın ünlü Orangey salonunu kiralayan çiftin evlilik törenine katılacak davetliler listesinde Elton John, Sting, Claudia Schiffer ve Liz Hurley gibi ünlüler var. Thurman'ın yakınları Elle Mcpherson'un eski sevgilisi olan bankacı Arpad'ın Thurman'a prensesler gibi bir düğün yaşatmak için masraftan kaçınmadığını söyleyerek "Tören günü tüm sarayı kapattıracak" diyor