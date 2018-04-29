Thomson Reuters Vakfı anketi: İstanbul dünyada kadınlar için en tehlikeli 10. mega kent

Thomson Reuters Vakfı'nın yaptığı ankete göre İstanbul kadınlar için en tehlikeli mega kentler arasında 10. sırada. Cinsel şiddet ve taciz tehlikesinde ise 19 şehir arasında en kötü 6. kent.

Anket için 1 Haziran-28 Temmuz tarihleri arasında nüfusu 10 milyonun üzerindeki 19 büyük kentte 380 uzmanla görüşüldü.

Bu kentlerde kadınlara yönelik cinsel şiddet, zararlı kültürel uygulamalar ve sağlık hizmetleri ile kadınların ekonomik güçleri ve eğitime erişimleri incelendi.

Puanlama en kötü 1, en iyi 19 şeklinde yapıldı.

Ankete göre kadınlar için dünyadaki en tehlikeli mega kent ise Mısır'ın başkenti Kahire.

Kahire'yi Pakistan'ın Karaçi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa ve Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi izliyor.

Kadınlar için en güvenli kentler ise Londra, Tokyo ve Paris.

İstanbul tecavüz, cinsel saldırılar ve taciz konusunda kadınlar için dünyadaki en kötü 6. kenti.

Kadın sünneti, çocuk gelinler ve çocuk öldürme gibi kültürel uygulamalarda ise en kötü kentler arasında 8. sırada.

İstanbul eğitim, toprak ya da mülk sahibi olma, banka hesabı gibi mali hizmetlere erişim konusunda da 8. sırada yer aldı.

Kadınlar açısından kadınlar sağlık hizmetlerine erişim konusunda da en kötü 13. kent.

Araştırma sonucunda kadınlar için en kötüden en iyiye doğru kentler şöyle sıralandı:

Kahire, Karaçi, Kinşasa, Delhi, Lima, Meksiko, Dakka, Lagos, Cakarta, İstanbul, Sao Paolo, Buenos Aires, New York, Manila, Şangay, Moskova, Paris, Tokyo ve Londra.