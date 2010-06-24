Thomas Ruff sergisi Galerist'te

T24- T24-

Dünyanın en önemli fotoğraf sanatçılarından biri sayılan Ruff, sergisinde Substrat, Sterne, Nudes, Jpegs ve Zeitungsfoto gibi farklı dönemlerinden toplam 56 eser sergileyecek.Sanatçı, aralarında Irish Museum of Modern Art / Dublin; Tate Modern / Londra, MOCA / Los Angeles ve Museum Ludwig / Köln gibi dünyanın önde gelen müzelerinde sergiler gerçekleştirdi ve 1995 yılında Venedik Bienali’nde ülkesini Alman Pavyonunda temsil etti.