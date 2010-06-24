Thomas Ruff sergisi Galerist'te

T24- Galerist, dünyaca ünlü Alman sanatçı Thomas Ruff’un Türkiye’deki ilk kişisel sergisini 7 Temmuz - 7 Ağustos 2010 tarihleri arasında düzenleyecek.
Dünyanın en önemli fotoğraf sanatçılarından biri sayılan Ruff, sergisinde Substrat, Sterne, Nudes, Jpegs ve Zeitungsfoto gibi farklı dönemlerinden toplam 56 eser sergileyecek.
Sanatçı, aralarında Irish Museum of Modern Art / Dublin; Tate Modern / Londra, MOCA / Los Angeles ve Museum Ludwig / Köln gibi dünyanın önde gelen müzelerinde sergiler gerçekleştirdi ve 1995 yılında Venedik Bienali’nde ülkesini Alman Pavyonunda temsil etti.