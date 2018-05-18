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Ekonomi

Thomas Cook Norwich'ten Dalaman'a yeni uçuş hattı açtı

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Mayıs (DHA) – Thomas Cook Havayolları dün itibariyle Birleşik Krallık’ın Norfolk bölgesindeki Norwich Havalimanı’ndan Dalaman’a yeni uçuş hattı açtı

18 Mayıs 2018 13:38

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Mayıs (DHA) – Thomas Cook Havayolları dün itibariyle Birleşik Krallık’ın Norfolk bölgesindeki Norwich Havalimanı’ndan Dalaman’a yeni uçuş hattı açtı.
Thomas Cook’a göre, Birleşik Krallık’tan Türkiye’ye yapılan tatil rezervasyonları bir yıl öncesine göre yüzde 84 artınca, haftada bir gerçekleşecek ve 180 yolcu taşıyacak seferlerin başlatılmasına karar verildi.
Norwich Havalimanı Direktörü Richard Pace konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:
“Dalaman Türkiye’nin Turkuaz Kıyıları’nın kalbinde ve  tekrar 2018 destinasyonlarımızdan biri oldu. Bu haftalık uçuşlar bölgedeki tatilcilere yerel havalimanlarından da doğrudan uçabilme fırsatı sunacak.”
Thomas Cook Havayolları Ticari Direktörü Henry Sunley ise şunları söyledi:
“Türkiye müşterilerimiz için gerçekten çok popüler bir destinasyon ve Birleşik Krallık’ta faaliyet gösterdiğimiz, sayısı giderek artan havalimanlarımıza Norwich’i de eklemekten büyük sevinç duyuyoruz.”

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