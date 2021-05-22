Thom Yorke ve Jonny Greenwood'dan yeni proje: The Smile

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Radiohead grubunun solisti Thom Yorke ve gitaristi Jonny Greenwood, The Smile isimli yeni bir grup kurduklarını duyurdu.

Trioyu caz davulcusu Tom Skinner tamamlıyor. Radiohead'in yapımcısı Nigel Goodrich'in de projede yer alacağı duyuruldu. The Smiles isminin bir Ted Hughes şiirinden geldiği açıklandı.

Yorke, Greenwood ve Skinner ilk kez beraber sahneye 'Live at Worthy Farm'ın organizasyonunun özel konuğu olarak çıkacak. The Smile, TSİ sabah 02.00'de sahnede olacak.

'Live at Worthy Farm', Glastonbury Festivali alanında düzenleniyor.