Thom Yorke, "profesyonelliğin resmini" paylaştı

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Alternatif rock müziğin en ünlü gruplarından Radiohead'in solisti Thom Yorke, Britanya Başbakanı Boris Johnson ve Kabine Bakanı Michael Gove'u kısa tweetlerle eleştirmeye devam ediyor.

Brexit'in tekrar ülkenin ana gündem maddelerinden biri haline gelmesiyle ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına karşı olanlar tekrar 10 Numara'yı hedef almaya başladı. Gore, dün muhalefetin üst üste çağrılarına rağmen AB'den çekilme sürecini uzatmayı kabul etmedi.

Yorke, bu gelişmelerin ardından Johnson ve Gove'un "Avrupa Birliği'nden Ayrıl" kampanyasının otobüsünde çekilmiş bir fotoğrafını üzerine sadece "Profesyoneller" yazarak paylaştı.

Yorke geçen günlerde de Britanya'nın ABD ile üzerinde çalıştığı bir ticaret anlaşması üzerine yazılmış köşe yazısını alıntılamış ve Boris Johnson'ın 2012'de Olimpiyatların yapıldığı stadyuma halatla girdiği anın fotoğrafıyla paylaşmış, üzerine de "Palyaçoları gönderin" yazmıştı.

Radiohead, bugüne kadar "Electioneering" ve "2+2=5" gibi siyasi mesajlar içeren birçok şarkı yaptı.