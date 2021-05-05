Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer yurtdışına kaçmadan 10 gün önce "Lisansları aldık, regülasyonlara hazırız" demiş

Müşterilerine ait yaklaşık 150 milyon dolarlık kripto parayla yurtdışına kaçan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in bundan çok kısa süre önce devletin çıkaracağı yasal mevzuata hazır olduklarını söylediği belirtildi.

Özer, Netizenlist.com sitesinin 12 Nisan tarihli haberinde, “Gündemdeki regülasyon açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konuda hali hazırda çalışmalarınız var mı?” başlıklı soruya şu yanıt verdi:

“Bakanlığın yaptığı açıklamaya ilk andan beri olumlu yaklaşıyoruz. Biz THODEX’te en başından beri regülasyon varmış gibi iş yaptık ve KYC ile AML politikaları üstüne geniş çalışmalar gerçekleştirdik. Bunları destekler nitelikte ABD’den FinCen MSB lisansımızı da aldık. Regülasyonlara hazırız.”

Son olarak Estonya’dan da lisans aldıklarını belirten özer, “Hem Türkiye’deki hem de yurt dışındaki tüm kullanıcılarımızın güvenli bir şekilde kripto para alıp satmalarına yardımcı olduk. Bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Faruk Fatih Özer, bu haber yayınlandıktan 10 gün sonra yurtdışına kaçtı ve hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.