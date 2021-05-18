Thodex soruşturmasında yazılımcı olduğu belirtilen Oral Çınar adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı

Thodex soruşturmasında şirketin yazılımcılarından şüpheli Oral Çınar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, hakkında yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak, serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında firari bulunan Oral Çınar, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Çınar, burada savcıya ifade verdi.

Savcılık, ifade vermesinin ardından “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, sorgusunun ardından şüpheli Çınar'ı “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirini uygulayarak serbest bıraktı.

Soruşturmada 2 firari kaldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden aralarında şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı. 37 şüpheli ifade vermesinin ardından serbest bırakılırken 35 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı.

Güven Özer'in eşi Zuhal Özer ve Faruk Fatih Özer ise aranıyor.

Emniyete teslim olan şirketin finans departmanında çalışan Rana Azap'ın ise yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

TIKLAYIN: Thodex finans departmanında çalışan firari Rana Azap yakalandı