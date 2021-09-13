Thodex soruşturması Türkiye sınırlarını aştı

Thodex kripto para vurgunuyla ilgili soruşturma yurt dışına uzandı. Dünyaca ünlü kripto para borsası Binance'ye para aktarıldığını belirleyen savcılık, şüphelilerin buradaki kripto varlıklarına el konulmasını talep etti.

Bir numaralı şüpheli Fatih Faruk Özer'in iadesi istendi

Thodex kripto para soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada son olarak Thodex vurgununun baş şüphelisi Fatih Faruk Özer'in Arnavutluk'tan iadesi istendi. Savcılık ayrıca Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu tüm şüphelilerin çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için bir platform sağlayan dünyaca ünlü kripto para borsası Binance'ye para aktardığını belirledi.

Kripto paraya el koyma talebi

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre savcılık, şüphelilerin Binance'deki kripto paralarına el konulmasını talep etti. Bunun için de yurtdışı borsası ile yazışmalar yaptı. Faruk Fatih Özer'in firari, ağabeyi Güven Özer'in de aralarında bulunduğu 6 tutuklu ve hakkında adli kontrol bulunan 27 şüphelinin olduğu dosyada Thodex şirketinin ve tüm şüphelilerin 30 milyon 100 bin 78 lira parasına da el konuldu.