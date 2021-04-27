Thodex olayının iç yüzü; "Müşterilerin verileri satılıyor, paraları izinsiz diğer borsalarda kullanılıyordu; geçmişte de baskın yedi"

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığının iddia edilmesinin ardından Thodex'in kurulduğu günden beri mimli olduğunu, kullanıcı bilgilerinin satıldığını ve geçmişte baskın yediğini yazdı.

Saymaz, yazısında, “Thodex adlı kripto borsa vurgununa ilk elden tanık olan ve güvenlik kaygısından ötürü adını açıklamayan bir okurum şirketin iç yüzünü detaylarıyla anlattı” dedi.

İsmi açıklanmayan kaynağın anlattıklar şöyle:

Thodex mimliydi: Thodex, dış hizmet alımında Türkiye'de kurumsal hesaptan ücret gönderdiğinde bankalar kabul etmiyordu. Faruk Fatih Özer, yurt dışındaki hesapların kullanılacağını belirtti. Kullanılan hesap, Güney Kıbrıs'taydı, yani para aklama cenneti… Bu hesabın bahis sitelerine ödeme aktarması nedeniyle mimli olduğu ve Türk bankalarının işlem yapmayı reddettiği ortaya çıktı.

Paralel hesap: Ethereum (Bir kripto para) varlığını cüzdanında göremeyen bir kullanıcı bir hafta oyalandı. Borsada Ethereum kalmadığı ortaya çıktı. Bunun anlamı, yatırımcıların parasının izinsiz olarak başka borsalarda işleme sokulması demekti.

Porsche verilmedi: Porsche çekilişi noter huzurunda yapılmadığı gibi bundan kaçınmak için ABD'de kurudukları Wovi adlı paravan bir şirket üzerinden yapılıyordu. Çekiliş oldu ama kazananların çoğu, zamanında alınan boş, kişilik verilmiş ve aktif kullanıcıymış gibi görünen hesaplardan oluşuyordu.

Geçmişte baskın yedi: Kripto varlıklarının çalındığını iddia eden kullanıcı ofise polis eşliğinde geldi. CEO ofiste olmasına rağmen görüşmedi. Yani ofisin basılması olayı ilk 19 Nisan'da değil, çok öncesinde yaşandı.

Veriler satılıyor: Müşterilerden profil tanımlama işlemlerinde ve şifrelerini doğrulama için selfie fotoğrafı, kimlik kartlarının arka ve ön yüzlerindeki bilgileri göstermeleri talep ediliyordu. Anlaşılan o ki veri satıcılığı yapılıyordu.

Sancaklı ile aynı binada: Faruk Fatih Özer'in Saffet Sancaklı ile bağlantısı olduğunu pek çok kişi biliyordu. Özer'in sekiz ay önce Maslak'ta tuttuğu ve Mert Sancaklı ile karantina nedeniyle kaldığı home-office dairede yanında emekli polis olan bir koruma tuttuğu söylenmişti.

TIKLAYIN - Thodex’in kurucusu Özer, bir ay önce MHP’li Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’nın rezidans dairesinde karantinada kalmış