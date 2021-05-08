Thodex mağdurları: Hükûmetimize seslenmek istiyorum, Allah rızası için şu adamı bulup cezalandırsınlar, varlıklarımızı iade etsinler

Kripto para alım satımı yapılan Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer’in yurt dışında aranması sürerken geride kalan binlerce mağdur da çözüm arayışında. Kimisi, “Emeğim çalındı; hiçbir kripto paraya güvenim kalmadı” diyor, kimisi de hükûmete, “Allah rızası için şu adamı bulup cezalandırsınlar, varlıklarımızı iade etsinler” diye sesleniyor.

Cumhuriyet'tern Çağatan Akyol'un haberine göre, mağdurlardan İstanbul’da yaşayan üniversitede bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencisi B.Ö., yaklaşık dört yıldır Thodex kullanıcısı olduğunu açıkladı. Dört yıl önce babasından yatırım yapmak için borç olarak aldığı 11 bin TL’yi Thodex’e yatırdığını belirten B.Ö., içeride yaklaşık 100 bin TL’sinin kaldığını ifade etti.

“Hasta olmadığım halde kusmaya başladım. Uykularım kaçıyor. Ölecek duruma geldim” diyen B.Ö., telefonuna kontör bile yükletemeyecek kadar zor durumda olduğunu belirterek, “Ben bu olayı kaldıramadım. Emeğim çalındı. Kripto alım satımı yapılan başka bir şirkette de param vardı. Bu olayın ardından hemen TL’ye çevirdim ve oradaki hesabımı kapattım. Hiçbir kripto paraya güvenim kalmadı. Thodex’e güvenmiştim çünkü devlet kontrol ediyordur diye düşünmüştüm. Thodex’in sitesinde yaptığı açıklamalar da güven vericiydi. Devlet denetliyordur diye düşündüğüm için içim rahattı. Olayın üzerinden haftalar geçti ancak Faruk Fatih Özer hâlâ yakalanmadı. Devlet yetkilileri de çıkıp bir açıklama yapmıyor. Mağdurlar olarak ne yapacağımızı, nereye başvuracağımızı bilemiyoruz. Soruşturma gizlilik adı altında yürütülüyor ama biz de süreç hakkında bilgilendirilmek istiyoruz” dedi.

“Hükümetimize seslenmek istiyorum, Allah rızası için şu adamı bulup cezalandırsınlar ve varlıklarımızı iade etsinler”

M.B. isimli bir başka mağdur da henüz geçen ocak ayında Thodex’e üye olduğunu söyledi. İstanbul Avcılar’da yaşayan ve serbest meslek yapan M.B., kaybının yaklaşık 15 bin TL civarında olduğunu belirtti. “Dolandırılmak çok kötü bir duyguymuş” diyen M.B., yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Bu paranın içerisinde çocuklarımın harçlığını harcamayıp kumbaraya attıkları para bile vardı. Bir hayal diye bireysel emeklilik paramı bile çekip buraya yatırdım. Şu an çok kötü durumdayım. Üç tane evladım var. Çocuklarımın yüzüne bakamıyorum. Zaten geliri yüksek bir aile değiliz. Maddi gelirim asgari ücret kadar. Dört senelik birikimimdi bu benim. Düşmesini göze alarak girdim ancak dolandırılacağım aklımın ucuna gelmedi. Param düşer lakin sonra illaki çıkar diye düşündüm. Thodex yıllardır faaliyet gösterdiği için seçtim. Keşke seçmeseydim. Kaybettiğimiz paraları alabileceğimize dair benim umudum yok ama eşim umutlu. Çocuklarımın rızkı geri gelecek diyor ve dua ediyor. Hükümetimize seslenmek istiyorum. Allah rızası için şu adamı bulup cezalandırsınlar ve varlıklarımızı iade etsinler.”