Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi konuştu: Çok akıllı ve dürüst bir çocuktur, bizi de vurup gitti

Kripto para alım satımı yapılan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in, piyasadan topladığı milyonlarca dolarla yurtdışına kaçtığı ileri sürüldü. Başsavcılık konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Thodex müşterileri firmanın merkezine gitti. Özer’in ağabeyi Güven Özer, "Nasıl böyle bir şey yaptı, anlayamadım. Çok akıllı ve dürüst bir çocuktur. Bizi de vurup gitti" dedi.



Türkiye, son dönemlerde kripto paralara olan talepteki patlamayla, dünyada en çok kripto para yatırım yapan üçüncü ülke konumuna yükseldi. Ancak dün Türkiye’de yaşanan olay kripto piyasasını karıştırdı.



İddiaya göre Kripto para alım satımı yapılan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in, yaklaşık 2 milyar dolarla yurtdışına kaçtığı ileri sürüldü. Bu iddianın duyulmasıyla müşteriler şirket merkezine hücum ederken, akşam üzeri Faruk Fatih Özer’den açıklama geldi. Özer, "Birkaç gün içerisinde Türkiye’ye dönüş yaparak adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağım" dedi.

Faruk Fatih Özer ilk yerli kripto para borsasını Koineks Teknoloji Anonim Şirketi ismiyle 2017’de kurdu. İlk zamanlarda ofiste 40 kişilik bir ekip çalışıyordu. Ancak kripto para alım satımı sırasında yaşanan aksaklıklar nedeniyle şirketin ismi piyasada kötü anılmaya başlandı. Faruk Fatih Özer’in ikinci şirketi 2019’da kurduğu Thodex oldu. Yönetim yeri yine aynıydı, sadece tabelası değişmişti. Şirketin tanıtımı bedava kripto para vaadi ve Porsche marka otomobil çekilişi ile duyuruldu.

Hürriyet'in haberine göre; Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer yaptığı açıklamada, "Kardeşim çok iyi bir insandı. Yıllardır da kripto para işleriyle uğraşıyor. Bizi de vurup gitti. Nasıl böyle bir şey yaptı, anlayamadım. Ben de şirkete gelip giderdim. Hakkımda bir soruşturma var mı bilmiyorum. Kardeşimin böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Çok akıllı ve dürüst bir çocuk. Arkasında başka şeyler olabilir. Ben de gelişmeleri televizyonlarda takip ediyorum. Kardeşim yurtdışına gitmiş. Ona bir iki gündür ulaşamıyorum. Ne olduğunu anlamadım" dedi.

Tüm geçmişini sildi

Faruk Fatih Özer, yurt dışına çıkmadan önce kendisiyle ilgili internet ortamındaki tüm bilgilerini de sildi. 2007 yılında çalışma hayatına başlayan Özer’in şirketi Thodex, başta Türkiye olmak üzere Myanmar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu.



Bir dönem e-ticaret sektöründe de aktif olan Faruk Fatih Özer, ardından yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı. Özer, son olarak 2020 yılında Gamebridge mobil oyun platformunu kurmuştu.

"30 milyon liram vardı, paramı çekemedim"

Faruk Fatih Özer’in yurtdışına kaçtığı haberinin ardından mağdurlar şirketin merkezine geldi. Mağdurlardan Caner Şen, binaya geldiğinde ofisin boş olduğunu öğrenince çılgına döndü. Polisi arayan Şen, ekiplerin gelmesiyle binaya girmek istedi.



Şen, yaptığı açıklamada "Kitap basım işleriyle uğraşıyorum. Şirketim var. Geçtiğimiz yıl 4 milyon liralık coin aldım. İlk zamanlar sorunsuz çalışıyordu. Param katlanarak çoğaldı. En son 30 milyon lirayı buldu. Geçen cuma günü aksaklıklar yaşanınca paramı çekmeye çalıştım. Başarısız oldum. Şirket yetkililerini aradım, sorun var düzelince paranız yerine gelecek dediler. Ancak kandırdılar. Ben paramı istiyorum. Bu kişilerin tüm mal varlıkları dondurulmalıdır" dedi.

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