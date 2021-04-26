Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer'in kardeşi Serap Özer: Muhasebesiyle ilgilenmiyorum, suçlamaları kabul etmiyorum

2 milyar dolarla Arnavutluk'a kaçtığı iddia edilen ve hesapları bloke edilen Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer'in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer de gözaltına alındı. İki kardeş ifadelerinde kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

CNN TÜRK Muhabiri Ceylan Sever, Serap Özer'in mali işlerden sorumlu olduğu iddialarını reddettiğini kaydetti. Serap Özer, "Muhasebesiyle ilgilenmiyorum ve suçlamaları kabul etmiyorum dedi. Gizli ortak olduğu öne sürülen Güven Özer de kardeşinin kendisini de dolandırdığını söyledi.