Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer, "kullanıcım paramı çaldı" diyerek şikâyetçi olmuş

Thodex kripto para vurgunundan sonra yurtdışına kaçan Faruk Fatih Özer'in 2017 yılında, "kullanıcım paramı çaldı" diyerek şikâyetçi olduğu ortaya çıktı. 40 bin 540 yıla kadar hapsi istenen Özer'in, hâlâ sürdüğü öğrenilen davada 595 bin lira dolandırıldığı belirtildi.

Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre, şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Süleyman Kara'nın ifadesine başvuruldu. 2017 yılı Ekim ayında Thodex'e üye olduğunu söyleyen kullanıcı, dijital para alım satımı yapmaya başladığını ve güven testi yaptıktan sonra diğer dijital platformlardaki hesaplarına da buradan para aktardığını ifade etti.

Özer'in Thodex kullanıcısı olan Süleyman Kara isimli kişi tarafından 595 bin lira zarara uğradığını söylemesinin ardından Kara hakkında "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kara'nın uzlaşmak için kendisini arayan Özer'in avukatlarına iddiaya göre, "Uyanık olsaydınız. Benden bu parayı alamazsınız. Zaten yurt dışında ikamet ediyorum. Alın da görelim" şeklinde cevap verdiği öne sürüldü.