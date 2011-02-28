-THK, FETHİYE'DE HAVACILIK OKULU AÇACAK MUĞLA (A.A) - 28.02.2011 - Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Osman Yıldırım, Havacılık Üniversitesi kapsamında Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir fakülte ve yüksekokul kurulmasının planlandığı söyledi. THK Genel Başkanı Osman Yıldırım, Fethiye'deki bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, THK olarak Fethiye ve Ölüdeniz'e ayrı bir önem verdiklerini ifade etti. Fethiye'de THK Havacılık Üniversitesi kurulması için çalışmaların sürdüğünü belirten Yıldırım, şöyle konuştu: ''THK Üniversitesi Yüce Meclisimizde onaylandı. Cumhurbaşkanımızın yasayı kabul etmesini bekliyoruz. THK Havacılık Üniversitesi'ni müjdelemek için buradayız. Bu projeye iki yıl boyunca büyük emek verdik. Havacılık Meslek Yüksekokulu ve fakültemizden birini Fethiye'ye kurmak istiyoruz. Çünkü Fethiye ismini, hava şehit pilot Fethi Bey'den almaktadır. Ayrıca Fethiye, fitre zekat ve kurban derisi toplamada Türkiye birincisidir.'' Toplantıya, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı ve Ölüdeniz Belediye Başkanı Keramettin Yılmaz ile ilgililer katıldı.