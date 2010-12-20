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Yaşam

THK UZAY ÜNİVERSİTESİ KURACAK KARAMAN (A.A)

20 Aralık 2010 19:17

-THK UZAY ÜNİVERSİTESİ KURACAK KARAMAN (A.A) - 20.12.2010 - Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Osman Yıldırım, Türkiye'nin havacılık sanayisinin ihtiyacı olan iş gücünü yetiştirmek için kurum olarak Havacılık ve Uzay Üniversitesi kuracaklarını söyledi. Yıldırım, Karaman Valisi Süleyman Kahraman'ı, ardından da Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti. Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, ülkeye yapılacak en büyük yatırımın, eğitime yatırım olduğunu,THK olarak Türkiye'nin havacılık sanayisinin ihtiyacı olan iş gücünü yetiştirecek Havacılık ve Uzay Üniversitesi kuracaklarını bildirdi. Havacılık ve Uzay Üniversitesinin kurulması için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti: ''Kurmak istediğimiz üniversite için YÖK'e başvurduk. Bu arada Karaman'a da Havacılık Meslek Yüksekokulu açacağız. Tek eksiğimiz, meslek yüksekokulunun binasıyla ilgili belgeler. Bunları da arkadaşlarımız tamamlayacaklar. Sayın Valimize durumu arz ettim. 2011-2012 yılında da Karaman'da okulumuz eğitim ve öğretime başlayacak. Burada zaten güzel bir üniversitemiz var. Onların da desteğiyle Havacılık Meslek Yüksekokulu, faaliyete geçecek.''

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